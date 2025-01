Salma Salsabil-Dimansyah Laitupa Menikah Usai 2 Tahun Bersama

Dilihat dari unggahan penyanyi Nyoman Paul, ia turut menghadiri resepsi tersebut, bahkan menyanyikan lagu romantis ‘The Way You Look At Me’ di depan Salma dan Dimansyah. Penampilan itu terlihat menambah kehangatan suasana dan membuat tamu undangan hanyut dalam momen bahagia pasangan ini.

Salma Salsabil dan Dimansyah Laitupa Menikah Usai 2 Tahun Bersama