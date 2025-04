Selain Malioboro, Ini 7 Rekomendasi Objek Wisata di Yogyakarta

Melansir kidsfun.co.id, Kids Fun merupakan taman hiburan bagi semua kalangan usia baik anak-anak maupun orang tua. Tempat ini memiliki 32 permainan anak-anak dan 27 wahana dewasa, bertema keluarga diantaranya merry go round, bumper car, grand canyon, blaster boat, kids fun shooter, jurassic park, swinger, dan lainnya.

Jungwok Blue Ocean bukan satu-satunya lokasi melihat sunset, Obelix Sea View juga menawarkan pengunjung menikmati matahari terbenam dengan panorama menakjubkan. Tempat ini dibuat seperti sebuah resor mewah yang menyatu langsung dengan laut lepas. Ada infinity pool view sunset, spot foto instagramable, the stairs, the nest, dan the swing. Obelix Sea View berada di Area Hutan, Giricahyo, Kec. Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul.