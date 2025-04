Pantai Terbaik di Dunia 2025 Ada di Sardinia Italia

Tine Holst, salah satu pendiri The World's 50 Best Beaches, mengatakan bahwa daftar 2025 disusun dalam waktu yang cukup lama oleh para juri Duta Pantai, dan tim The World's 50 Best Beaches yang menjelajahi garis pantai di seluruh dunia. "Misi kami adalah untuk menginspirasi para pelancong agar pergi ke luar dari tempat-tempat wisata yang biasa dan menemukan jenis pengalaman pantai yang selalu mereka impikan, tempat-tempat yang benar-benar menakjubkan, damai, dan tak terlupakan," kata dia.

50 Pantai Terbaik Dunia 2025

Cala Goloritze, Italia

Pantai Entalula, Filipina

Pantai Bang Bao, Thailand

Pantai Fteri, Yunani

Pantai PK 9, Polinesia Prancis

Canto de la Playa, Republik Dominika

Anse Source d'Argent, Seychelles

Nosy Iranja, Madagaskar

Pantai Ofu, Samoa Amerika

Grace Bay, Turks & Caicos

Turquoise Bay, Australia

Pantai Boulders, Afrika Selatan

Pantai Pink, Indonesia

Shoal Bay East, Anguilla

Laguna Detwah, Yaman

Pantai Voutoumi, Yunani

Pulau One Foot, Kepulauan Cook

Playa de Rodas, Spanyol

Playa Balandra, Meksiko

Pontal do Atalaia, Brasil

Pantai Wharton, Australia

Cayo de Agua, Venezuela

Pantai Seven Mile, Kepulauan Cayman

Cayo Zapatilla, Jepang

Baia do Sancho, Brasil

Teluk Horseshoe, Bermuda

Pulau Palambak, Indonesia

Freedom Beach, Thailand

The Baths, Kepulauan Virgin Britania Raya

Anse Georgette, Seychelles

Ffryes Beach, Antigua dan Barbuda

Grand Anse, Grenada

Le Morne Beach, Mauritius

Bahia de las Aguilas, Republik Dominika

Meads Bay, Anguilla

Porto Katsiki, Yunani

Nudey Beach, Australia

Bon Bon Beach, Filipina

Saadiyat Beach, UEA

Goyambokka Beach, Sri Lanka

Playa Punta Uva, Kosta Rika

Siesta Beach, AS

Pantai Paje, Zanzibar

Pantai Klein Bonaire, Bonaire

Cathedral Cove Beach, Selandia Baru

Santa Giulia, Prancis

Gardner Bay, Ekuador

Keem Beach, Irlandia

Kuramanthi Sand Bank, Maladewa

La Pelosa, Italia