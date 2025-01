Selena Gomez Like Foto The Weeknd, Penggemar Heboh

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah Selena Gomez masih memiliki perasaan untuk The Weeknd meski Selena dan Justin Bieber rumornya kembali berpacaran? Pertanyaan tersebut muncul dari penggemarnya. Pasalnya Selena telah memberikan Like pada salah satu foto yang diunggah The Weeknd di akun Instagramnya.



"happy birthday my brother @frenchmontana . tonight gets hazyyyy," tulis The Weeknd dalam fotonya bersama French Montana.



Para penggemar yang menyadari bahwa Selena menyukai gambar tersebut segera membanjiri bagian komentar. "Bagaimana Anda akan menyukai foto ini setelah kembali dengan mantan sampah," tulis salah satu penggemar bingung. Selena Gomez memberi like di foto yang diunggah The Weeknd. INSTAGRAM