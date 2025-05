5 Aktivitas Menarik di Sekitar Metropolitan Museum of Art

Kawasan yang bersejarah ini merupakan rumah bagi delapan institusi kelas dunia. Mulai dari Met, El Museo del Barrio, Museum of the City of New York, Museum Yahudi, National Academy Museum and School of Fine Arts, Solomon R. Guggenheim Museum, dan Goethe House Pusat Kebudayaan Jerman. Selain deretan museum, jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di sisi Central Park juga merupakan suguhan yang menyenangkan. Jangan lewatkan Festival Museum Mile pada bulan Juni. Fifth Avenue ditutup untuk lalu lintas, museum dibuka untuk umum, dan penghibur jalanan serta musisi ada di mana-mana. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.