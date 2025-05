Serba Serbi Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soetta

Direktur Utama InJourney Faik Fahmi mengatakan, penyediaan Terminal Khusus Haji dan Umrah ini merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno Hatta dari 56 juta menjadi 94 Juta penumpang per tahun. "Dengan cara optimalisasi eksisting Terminal juga penghematan Investasi perusahaan sampai dengan Rp14 Triliun," ujar Faik dalam keterangan tertulis dikutip Tempo, Rabu 7 Mei 2025.

Faik menyebutkan, permintaan penerbangan umrah cukup tinggi di Indonesia, mencapai 2,2 juta penumpang per tahun atau rata-rata 7.450 penumpang per hari. Bahkan pada peak season di Agustus dan September mencapai 12.000 penumpang per hari. "Ini kemudian yang menjadi faktor pelayanan belum optimal, karena tidak ada fasilitas khusus bagi jemaah,” ujarnya.