TEMPO.CO, Jakarta - Shaheer Sheikh sedang berada di Jakarta. Kedatangan Shaheer Sheikh itu rupanya untuk syuting FTV. Hal ini terungkap dari video yang diunggah Masayu Anastasia di akun Instagram-nya.



Masayu mengunggah video singkat yang berisi suasana syuting FTV ANTV berjudul Namaku Yusuf. Terlihat Shaheer Sheikh, Masayu Anastasia, dan Fanny Ghassani di video tersebut.



"#soon #FTV @shaheernsheikh Me and @fannyghassani. #behindthescene #day2," tulis Masayu Anastasia pada Jumat dinihari, 24 Juni 2016.



Fans Shaheer Sheikh merasa senang melihat video tersebut dan menantikan penayangan FTV Namaku Yusuf. Nama Shaheer Sheikh makin dikenal setelah dikabarkan berpacaran dengan Ayu Ting Ting.



