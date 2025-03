Sosok Seulgi Red Velvet: Karier, Diskografi, dan Fakta Menarik Lainnya

TEMPO.CO , Jakarta - Seulgi Red Velvet merilis mini album solo keduanya, Accidentally On Purpose, pada 10 Maret 2025, setelah lebih dari dua tahun sejak 28 Reasons. Album ini berisi enam lagu, dengan lagu utama "Baby, Not Baby", sebuah lagu dansa pop yang diperkaya bassline funky dan gitar listrik energik.

Seiring dengan kesuksesan Red Velvet, Seulgi juga aktif dalam berbagai proyek individu. Ia sering berpartisipasi dalam kolaborasi dengan artis lain serta mengisi soundtrack drama populer. Beberapa lagu yang menampilkan suaranya yang khas antara lain "Only You" (OST Hwarang, 2017) bersama Wendy, serta "Who Are You" (2021) yang menjadi kolaborasi dengan BamBam. Di luar musik, ia juga menunjukkan bakat akting dan pernah membintangi musikal School Oz, produksi dari SM Entertainment, di mana ia berperan sebagai Dorothy.