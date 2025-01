Suzy Miss A Kantongi Rp 7,6 Miliar di While You Were Sleeping

TEMPO.CO, Jakarta -Selagi grup Miss A berstatus vakum, karier sang vokalis, Bae Suzy alias Suzy Miss A di dunia akting justru semakin moncer. Serial While You Were Sleeping (WYWS) yang dibintanginya bersama Lee Jong Suk kini menjadi salah satu yang paling diperbincangkan.



Tayang mulai 27 September, perlahan tapi pasti WYWS mengancam perolehan rating serial drama terkuat saat ini, Hospital Ship (HS). Pada penayangan 12 Oktober lalu, WYWS menembus rating 9,7 persen, selisih tipis dengan HS dengan 10 persen. Suzy Miss A dan Lee Jong Suk. SOOMPI



WYWS memperkuat posisi Suzy sebagai penyanyi idola yang sukses di dunia akting. Kini Suzy, bersama YoonA SNSD, menjadi penyanyi dengan bayaran tertinggi untuk akting. Honor mereka mencapai 20 juta won atau senilai 238 juta rupiah per episode. Ini berarti untuk membintangi serial WYWS yang tayang sepanjang 32 episode, Suzy menerima 640 juta won atau setara 7,6 miliar rupiah.