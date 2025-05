TABLOIDBINTANG.CO, Jakarta - Peluncuran Album EXO dan TaeTiSeo bulan Desember ini sudah sangat dinantikan. Rupanya antusiasme bukan cuma dirasakan penggemar. Para personel kedua grup populer itu juga sangat bersemangat menghadapi rangkaian promosi yang akan mereka jalani.



Semangat itu terlihat dari upaya EXO dan TaeTiSeo untuk berbagi dengan sesama. Lewat SM Entertainment, EXO dan TaeTiSeo mengumumkan mereka akan mendonasikan sebagian keuntungan penjualan album untuk amal.



TaeTiSeo akan merilis Dear Santa pada 4 Desember mendatang. Pihak label mengatakan, Seohyun yang menciptakan lagu itu. Sementara itu, EXO akan meluncurkan Sing For You secara online dan offline pada 21 Desember nanti. EXO akan merilis album dalam dua bahasa sekaligus, yakni Korea dan Mandarin.



Kedua grup ini akan mendonasikan keuntungan mereka lewat "SMile for U", kampanye amal yang merupakan kerja sama antara SM Entertainment dan UNICEF. Kampanye sosial ini dilakukan untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.



tabloidbintang.com