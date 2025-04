Taman Hiburan Baru Universal Studios di Inggris akan Dibuka 2031

Dalam pernyataannya, ada beberapa area bertema yang menampilkan ciri khas Universal berupa cerita yang mendalam, wahana yang mendebarkan, atraksi yang inovatif, dan hiburan yang mengasyikkan, semuanya memanfaatkan teknologi canggih dan maju. Sementara lima taman hiburan lainnya memiliki wahana yang terinspirasi dari banyak produksi utama NBCUniversal. Seperti Jurassic Park, Jaws, dan E.T. the Extra Terrestial, Harry Potter, The Simpsons, dan Nintendo.