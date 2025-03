Tanggapan Aimee Lou Wood Soal Komentar tentang Giginya

TEMPO.CO , Jakarta - Aimee Lou Wood , bintang serial The White Lotus menanggapi komentar tentang giginya. Dirinya menyukai kenyataan bahwa orang-orang membicarakan giginya. Meski awalnya merasa gugup saat beradu akting dengan sejumlah nama besar Hollywood di acara, aktor berusia 30 tahun ini bangga dengan berbagai perbedaannya.

Sebelumnya pemeran serial Sex Education itu pernah berbicara tentang giginya yang khas dan bagaimana hal itu mempengaruhi kariernya. Dalam sebuah wawancara dengan Stylist pada 2020, ia ditanya apakah merasa giginya menjadi penghalang saat mendapatkan peran. "Tidak, tidak. Itu hanya ada di pikiranku. Itu mitos yang kukatakan pada diriku sendiri. Aku berpikir bahwa penampilanku tidak cukup konvensional dan itu adalah hambatan mental yang harus kuatasi," katanya, dikutip dari Independent.

Aimee Lou wood Menginspirasi Penggemar dengan Kepercayaan Diri

Ia mengakui bahwa giginya membawa dampak negatif pada kepercayaan dirinya saat mengikuti audisi di awal kariernya. Namun sejak memasuki dunia perfilman Hollywood, Aimee pun belajar untuk mengabaikan pendapat orang lain. Ia kemudian mengetahui bahwa banyak penggemar merasa mereka bisa memiliki hal yang sama dengannya. Ia mengakui sekarang dirinya menerima ratusan pesan dari orang-orang yang percaya diri berkat dirinya. "Ya ampun, gigimu seperti gigiku. Sekarang saya bersekolah dan orang-orang menganggap saya keren karena saya mirip 'Aimee'," katanya.

"Memainkan banyak karakter yang berbeda benar-benar membantu meningkatkan rasa percaya diri saya dalam hal kecantikan," ungkapnya, dikutip dari E! News. "Saya sering kali harus melepaskan kendali," ia menambahkan. Dia menambahkan bahwa semakin banyak yang bisa kamu serahkan, semakin cantik perasaanmu.

Aimee Lou Wood Belajar Menerima Giginya ‘Berbeda’

Aimee berbagi cerita tentang bagaimana ia belajar menerima kenyataan bahwa giginya tidak terlalu mirip dengan kebanyakan orang yang ia lihat di layar. Aimee mengungkapkan dalam video yang diunggah pada Selasa, 4 Maret 2025 di Instagram miliknya bahwa hal terpenting bagi dirinya saat tumbuh dewasa adalah mulutnya. Itu karena mulut adalah bagian yang diperhatikan oleh semua orang. “Dan hal itulah yang membuat saya berbeda,” ungkapnya dalam video tersebut. Aimee melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dia belum pernah melihat seorang aktris di TV dengan gigi seperti miliknya.

"Ketika Georgia Jagger benar-benar 'tampil ala London' dan dia punya gigi renggang, itu adalah momen yang luar biasa," katanya sebelum menjelaskan bagaimana hal itu meningkatkan rasa percaya dirinya, "Saya berpikir 'Tidak, saya akan memakai lipstik merah dan saya akan menarik perhatian dengan itu.'"

Hingga saat ini, Aimee masih berusaha untuk tidak terpengaruh oleh komentar negatif. Dia baru-baru ini agak terkejut dengan komentar penggemar serial The White Lotus tentang penampilannya secara blak-blakan. "Bahkan cara penggemar The White Lotus berbicara tentang saya dan gigi saya, bahwa saya tidak menggunakan veneer atau botox, rasanya sedikit kasar," ungkapnya.

Peran Aimee Lou Wood dalam The White Lotus

Selama wawancaranya dengan The Hollywood Reporter, Aimee sangat gembira bisa bergabung dengan para pemain The White Lotus. "Pertunjukan itu benar-benar obsesi saya, dan itu saja yang ingin saya bicarakan," katanya. "Lalu, di musim kedua, Will Sharpe muncul, dan saya mengenalnya dan berpikir, 'Mungkin saya bisa ikut dalam acara ini?"

Di musim ketiga The White Lotus, Aimee berperan sebagai Chelsea, yang sedang berlibur ke Thailand bersama pacar lamanya Rick (Walton Goggins). Musim ini mengikuti serangkaian tamu di sebuah resor mewah di negara Asia Tenggara. Beberapa pemerannya adalah Lisa BLACKPINK, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, dan Patrick Schwarzenegger .

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | INDEPENDENT | E! NEWS

