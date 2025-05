Terbaru Oscar: Ini Sutradara, Aktor, dan Aktris Terbaik

TEMPO.CO, Los Angeles - Alejandro G. Inarritu didapuk sebagai sutradara terbaik dalam Academy Awards atau Oscar ke-87 lewat film Birdman. Film ini bahkan meraih naskah asli terbaik dan sinematografi terbaik.



Birdman menyisihkan Richard Linklater (Boyhood), Bennett Miller (Foxcatcher), Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel), dan Morten Tyldum (The Imitation Game).



Dalam kategori aktor pemeran utama terbaik, Eddie Redmayne meraih penghargaan lewat film The Theory of Everything. Dalam film ini, Eddie berperan sebagai fisikawan Stephen Hawking. Eddie bahkan menyisihkan Benedict Cumberbatch (The Imitation Game), yang difavoritkan sebagai juara.



Sedangkan penghargaan kategori aktris utama terbaik diberikan kepada Julianne Moore lewat Still Alice. Dia menyisihkan Marion Cotillard (Two Days One Night), Felicity Jones (The Theory of Everything), Rosamund Pike (Gone Girl), dan Reese Witherspoon (Wild).



SYAILENDRA