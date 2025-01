Tren Hurkle-durkling Viral, Hotel Mulai Siapkan Fasilitas Pendukung

Seperti dilansir dari Real Simple , hurkle-durkling berasal dari bahasa Skotlandia. Menurut An Etymological Dictionary of the Scottish Language versi 1808, berarti bermalas-malasan di tempat tidur sepanjang hari. Kini, hurkle-durklig dimaknai sebagai tindakan kebaikan terhadap tubuh dan pikiran.

Penulis Katherine May mengatakan di tengah masa kehidupan yang sulit, sangat tepat untuk memperlambat langkah sebagai bentuk perawatan diri. Termasuk berbaring di tempat tidur saat terlalu sibuk. "Saya tahu itu ada kaitannya dengan kemalasan dan ketidakproduktifan, tetapi kita semua perlu belajar menghargai istirahat dan pemulihan dalam kehidupan kita yang sibuk," kata penulis Wintering: The Power of Rest and Retreat in Difficult Times.