Visit Jeju Heritage Year 2025 Ajak Wisatawan Jelajahi Sejarah hingga Warisan Budaya

Musim pertama, wisatawan yang mengunjungi Pulau Jeju akan didorong untuk mengunjungi 25 destinasi. Salah satunya dan yang paling pertama dalam daftar tersebut adalah Kantor Pemerintah Jejumok Gwana, kantor pemerintah daerah pada masa Dinasti Joseon (1319--1910). Tempat ini salah satu lokasi syuting When Life Gives You Tangerine, saat Oh Ae Soon, mengikuti kontes menulis.