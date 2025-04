Terminal Interport Kapal Pesiar di Jeju Mulai Beroperasi Mei 2025

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan, berencana untuk memperluas layanan pelabuhan Jeju kepada warga negara asing. Menteri Kebudayaan Yun In Chon mengatakan pariwisata bahari, termasuk wisata pesiar, merupakan faktor kunci dalam merevitalisasi pariwisata regional baru. "Kami akan aktif bekerja sama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk menggali konten wisata bahari guna menggenjot perekonomian daerah," katanya.

