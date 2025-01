Wali Kota Terpilih Hasto Wardoyo Ingin Jadikan Yogyakarta Seperti Singapura Kecil, Apa Maksudnya ?

Hasto menuturkan, Singapura menjadi salah satu contoh yang berhasil menjadi center of excellent dan center of referral. "Dengan potensi sumber daya alam yang tidak banyak, Yogyakarta bisa menjadi pusat unggulan atau center of excellence dan pusat rujukan atau center of referral dengan potensi budaya, pariwisata juga pusat pendidikannya. Singapura juga mampu menjadi reseller terhadap produk-produk, ada kemandirian produk di sana, Yogyakarta kami rasa bisa seperti itu dengan UMKM nya," kata dia.