H-4 Lebaran, Yogyakarta Kosongkan Seluruh Depo Sampah Besar demi Sambut Wisatawan

Usai di bersihkan, Pemkot Yogya menempatkan armada truk sampah didepan depo-depo tersebut sehingga ketika ada sampah baru yang datang langsung masuk ke dalam bak truk. "Ke depan depo menjadi tempat pemilahan lanjutan yang selesai diangkut pada hari itu juga atau mekanisme FIFO (first in, first out)," katanya.

Penjadwalan Pembuangan Sampah

Selain itu pihaknya juga akan melakukan penjadwalan terhadap jenis sampah yang akan dibuang ke depo serta melakukan pengosongan sampah di semua Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara.