Berkas Perkara Tersangka Korupsi Timah Hendry Lie Naik Tahap II

Menurut Kejaksaan, Hendry Lie berperan aktif dalam melakukan kerja sama penyewaan peralatan peleburan timah ke PT Timah. Dalam kerja sama itu PT Timah harus membayar US$ 3.700 per ton ke PT TIN. Kerja sama itu lah yang kemudian dinilai kejaksaan merugikan negara karena nilainya nyaris empat kali lipat dari biaya produksi normal. Audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu menyebut PT Timah sebenarnya bisa melebur sendiri bijih timah miliknya dengan biaya hanya US$ 100 per ton.



