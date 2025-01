Kasus Novel Baswedan, KPK: Tim Independen Belum Jadi Opsi

TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan belum menjadi opsi untuk dijalankan. "Itu belum jadi opsi karena dilihat bahwa pihak Polri masih melakukan pekerjaannya,” kata Laode di Gedung KPK, Senin, 30 Oktober 2017.

Laode menjelaskan, menurut Polisi kasus penyerangan terhadap Novel ini termasuk kasus yang sulit. "Info terakhir tentang Novel mereka menemukan beberapa clue (petunjuk) tapi belum dipresentasikan," ujar Laode.

Pembentukan tim independen sendiri merupakan usulan Novel Baswedan. Senin, 30 Oktober 2017 merupakan 200 hari peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Novel. Novel disiram air keras oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor di dekat rumahnya pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta.