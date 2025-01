KPK Periksa 5 Saksi Usut Korupsi Kerja Sama Jual Beli Gas PT PGN dan PT IAE

Selain Achmad Sofwan Hadi, empat saksi lain yang diperiksa KPK, yakni Head of Commercial and Legal PT Arsade Multi Gasindo (pengganti PT ISAR GAS) Muhamad Raisully, Manager Operation East Java pada Pertagas-OEVA Dimas Satrya Kartikabrata, Group Head Marketing Adi Munandir, serta Group Head Accounting PT PGN (Persero) Tbk. periode 2017-2020 dan Group Head Accounting and Tax PT PGN Chandra Putra Imanuel Simarmata.