Libur Panjang, Polres Bogor Bakal Berlakukan Ganjil Genap dan One Way di Jalur Puncak Mulai Jumat hingga Rabu

Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional di Puncak selama 6 hari itu adalah Sistem Ganjil Genap serta Sistem Satu Arah atau one way. Rekayasa lalu lintas di jalur wisata Puncak diterapkan sejak Jumat hingga Rabu pekan depan, saat Tahun Baru Imlek.

"One way tetap dilaksanakan, kita melihat dari arus situasional. Bila dari arah Jakarta menuju Puncak ramai, kami akan laksanakan one way menuju ke atas, biasanya yang akan berangkat naik ke atas pagi hari, siang hari kembali ke rumah masing-masing," kata Rizky di Cibinong, Kamis, 23 Januari 2025, seperti dilansir dari Antara.