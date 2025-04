Kakorlantas Prediksi Puncak Arus Balik Pada 5-7 April 2025

Ia mengatakan, Polri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan kelancaran perjalanan arus balik Lebaran 2025. Ini termasuk pengaturan jalan, serta penerapan sistem contraflow dan one way.

Pada hari ini atau 3 April, apabila volume kendaraan meningkat, skema one way lokal akan diterapkan dari KM 188 hingga KM 70. Bahkan, dapat diperpanjang hingga KM 246 Pejagan jika diperlukan. "Jika terjadi lonjakan arus balik pada 5 dan 6 April, kami akan memberlakukan one way nasional dengan titik awal di KM 414 Kalikangkung untuk memudahkan pemudik yang kembali ke kota," ujar Agus.