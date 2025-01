LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Korban dan Saksi Penembakan Bos Rental Mobil

Berdasarkan keterangan polisi, kejadian bermula saat warga Pandeglang berinisial AS menyewa mobil Brio orange dengan plat nomor B 2696 KZO dari CV Makmur Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang pada 31 Desember 2024. Untuk menyewa kendaraan itu, AS menggunakan KTP dan Kartu Keluarga palsu yang dibuat oleh IH.

Selanjutnya AS membawa mobil sewaan itu dan menyerahkan kepada IH. Mobil kemudian berpindah ke tangan RM untuk dijual kepada IS seharga Rp 23 juta. IS menjualnya kembali mobil itu kepada seorang anggota TNI AL berinisial AA seharga Rp 40 juta.