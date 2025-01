Pengacara Setya: Penerima Imbalan E-KTP dan Jumlahnya Berbeda

Baca: Setya Novanto Didakwa Mengintervensi Proyek... KPK Jawab Klaim Pengacara Soal Pemeriksaan... Firman mencontohkan, dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Gamawan Fauzi dinyatakan menerima uang sebesar US$ 4,5 juta serta Rp 50 juta. Namun, dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong, jumlah fee yang diterima Gamawan Fauzi hanya Rp 50 juta.

Contoh lain, ujar Firman, dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo dinyatakan menerima imbalan US$ 520 ribu, Yasonna Laoly US$ 84 ribu, dan Olly Dondokambey US$ 1,2 juta. Namun, dalam dakwaan Andi Narogong dan Setya Novanto, nama-nama itu hilang.