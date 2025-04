Polisi Bunuh Anak Sendiri, Ini Sejumlah Kasus Filisida di Sekitar Kita

Fenomena filisida atau filicide dibagi berdasarkan motif di baliknya. Ada lima kategori menurut psikiatris AS, PJ Resnick: Pertama, Altruistic filicide, yaitu pembunuhan terhadap anak untuk mencegah penderitaan mereka. Kategori ini terbagi lagi menjadi dua yaitu Filicide–suicide, yaitu pembunuhan terhadap anak yang diikuti dengan bunuh diri orang tua dan filicide to relieve or prevent suffering, yaitu pembunuhan terhadap anak untuk mencegah penderitaan baik nyata maupun khayalan.