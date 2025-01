Selesai Operasi, Novel Tunggu Selaput Mata Kirinya Tumbuh Merata

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sedang menunggu selaput mata kirinya tumbuh merata setelah operasi penanaman kembali sel gusi di mata kirinya. Novel sedang menunggu pemulihan mata kiri itu untuk menjalani operasi tahap dua.



"Jika sudah rata pertumbuhannya, baru dapat dilakukan operasi tahap dua," kata Febri saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 Desember 2017.



Novel menjalani operasi pada mata kirinya, Rabu, 6 Desember 2017, di Singapore National Eye Centre. Operasi itu dilakukan karena pertumbuhan selaput mata kiri Novel melambat.



Sekitar 90 persen kornea mata kiri Novel terbakar setelah disiram air keras pada 11 April 2017. Novel diserang dengan air keras oleh dua orang tak dikenal setelah salat subuh di Masjid Al-Ikhsan, dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Novel menjalani operasi mata pertamanya di Singapore National Eye Centre, Kamis, 17 Agustus 2017. Setelah operasi, pandangan mata Novel tampak putih karena diselubungi salep.



Setelah 237 hari penyerangan, kondisi Novel belum pulih. Penyerangnya pun belum ditemukan. Febri mengatakan KPK berharap dua terduga pelaku yang telah disebar sketsanya oleh polisi segera ditemukan. "Dan proses hukum dilakukan lebih lanjut," ujar Febri.