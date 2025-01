Kunci Mengungkap Keterlibatan Prajurit Elite TNI AL Pembunuh Bos Rental Mobil

Rupanya, Ajat orang suruhan orang berinisial IH yang kini menjadi buron. Ajat dijanjikan komisi Rp 5 juta jika berhasil menyewa mobil dengan kartu identitas palsu yang disediakan oleh IH. Dari Ajat, mobil berpindah tangan ke IH, lalu ke RM yang juga menjadi buron. RM-lah yang kemudian merusak dua dari tiga alat global positioning system atau GPS di mobil Brio. RM kemudian menjual mobil ini kepada orang lain bernama IS seharga Rp 23 juta.

Dari tangan IS, barulah akhirnya mobil dijual kepada Sersan Satu Akbar Adli seharga Rp 40 juta. Kurang dari 24 jam, mobil ini bisa berpindah ke empat orang. “Ada warga sipil berinisial SY yang mengenalkan IS kepada Sersan Satu AA,” ucap Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Tangerang Komisaris Arief Nazarudin Yusuf. Polisi sudah menemukan bukti transfer uang senilai Rp 40 juta dari rekening AA ke rekening IS.

Manajemen rental baru menyadari dua alat GPS di mobil Brio mati pada Rabu malam, 1 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB. Bukan ke Sukabumi, posisi sinyal mobil yang dicuri justru bergerak ke arah Pandeglang. Malam itu juga Ilyas dan Rizky bersama empat pegawai meluncur mengejar mobil Honda Brio tersebut. Acuan mereka adalah sinyal alat GPS ketiga yang masih menyala.