Terima Penghargaan dari Badan Narkotika AS, Kepala BNN Marthinus Hukom Mau Bersih-bersih Internal

Kepala BNN Marthinus Hukom dianugerahi “Superior Honor for Career Achievement in the Fields of Counter-Narcotics and Terrorism”. Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Intelijen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN Satria Oktoreza mendapatkan penghargaan “Outstanding Cooperation in the Field of Counter-Narcotics Law Enforcement. Di luar BNN, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga menerima “Outstanding Cooperation in the Field of Anti-Money Laundering”.