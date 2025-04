22 Pengusaha Muda Baru dari Bank Mandiri

INFO NASIONAL - Nama Devi Raissa Rahmawati diumumkan sebagai Juara I kategori Best of The Best 2016 ajang Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang diumumkan di kampus Institut Pertanian Bogor, Darmaga, Bogor, Sabtu (11/3). Devi dengan usahanya Lubang Kelinci Indonesia – buku edukasi bayi, dari Universitas Indonesia menggungguli finalis WMM lainnya yang memenangkan beragam kategori usaha yang dilombakan. “Saya senang memenangkan Best of The Best. Kreativitas yang saya lakukan semoga dapat diikuti oleh generasi muda Indonesia saat ini,” ujar Devi.

Sedangkan pemenang kategori khusus untuk Best Favorit WMM 2016 direbut oleh Erik Mursidi Utomo dengan usaha Ayam Bakar Pak “D”- resto ayam bakar – dari Universitas Airlangga dan pemenang keduanya adalah Hardin (Rumah Ikan Balerakko) dari Makassar.

Beragam aneka usaha para pemenang dan finalis ajang penghargaan wirausaha muda berprestasi yang digelar Bank Mandiri ini. Selain penyerahan penghargaan, pada ajang ini juga digelar workshop wirausaha. Para pemanang dan finalis juga berkesempatan memperkenalkan usaha masing-maing di stand yang disediakan.

Sebagai generasi muda, mahasiswa diharapkan berperan dalam pembangunan bangsa sebagai pelaku ekonomi dan menjadi seorang sosial entrepreneur. “Wirausaha yang membantu permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berbarengan dengan kesejahteraan penduduk Indonesia,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selain Menkop hadir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, program WMM diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk menjadi generasi pencipta lapangan kerja yang perduli dan mau berkontribusi dalam pembangunan negeri ini. “Kami gembira dalam satu decade pelaksanaan program, WMM dapat diterima dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan serta berhasil memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pemerintah untuk melipatgandakan jumlah pelaku usaha di Tanah Air,” ujarnya.

Pemenang WMM 2016

Ada 24 pemenang WMM 2016 yang terbagi atas dua kelompok dan terdiri dari 7 kategori.

Kelompok Mahasiswa Kategori Industri, Perdagangan, dan Jasa

Pemenang I Aestra Fajar dari Universitas Islam Indonesia (usaha tas kulit dan kanvas).

Pemenang II Jelsy Meivira dari Universita Tanjung Pura (usaha maket desain gedung 3D).

Kelompok Mahasiswa Kategori Boga

Pemenang I Patria Prima Putra dari Universitas Jambi (usaha Brownies Manten).

Pemenang II Rofif Amrullah dari Universitas Negeri Malang (produk olahan pisang).

Kelompok Mahasiswa Kategori Industri Kreatif

Pemenang I Arief Winarta dari Universitas Sriwijaya (pelindung ponsel berbahan kertas)

Pemenang II Vania Erlita Pratomo dari Universitas Ciputra (pakaian dan mainan anak)

Kelompok Pascasarjana dan Alumni Kategori Industri, Perdagangan dan Jasa

Pemenang I Ahmed Tessario Eka Nuramanta dari ITS Surabaya (beras organik).

Pemenang II Florentina Jeanne Sutanto dari Universitas Tarumanegara (konveksi dan fashion)

Kelompok Pascasarjana dan Alumni Kategori Boga

Pemenang I Erik Mursidi Utomo dari Universitas Airlangga (resto ayam bakar).

Pemenang II Melany dari STT Ibnu Sina Batam (cake buah naga)

Predikat Terbaik Pertama Kategori Industri Kreatif

Pemenang I Devi Raissa Rahmawati dari Universitas Indonesia (buku edukasi untuk bayi) Peringkat II lntan Sari dari Universitas Sriwijaya (songket kain tenun Sumatera).

Program WMM Bidang Usaha Teknologi Kategori Digital

Pemenang I Amara Nova Susanto dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (teknologi smart home apps).

Pemenang II Ahyar Muawwal dari Universitas Hasanudin (implementasi internet of things).

Program WMM Bidang Usaha Teknologi Kategori Non Digital

Pemenang I Hendra dari Universitas Brawijaya (penetasan telur lobster)

Pemenang II Yogha Pranata Atmaja dari Universitas Brawijaya (biogas dispenser)

Predikat Terbaik Bidang Usaha Teknologi Kategori Digital Fintech

Pemenang I Iodhi Prasunu Palgunadi dari Universitas Sebeas Maret (aplikasi keuangan sederhana).

pemenang II Sunaryono dari Universitas Dian Nuswantoro (aplikasi kasir dengan artificial intelligence).

Program WMM Bidang Usaha Sosial

Pemenang I Andi Hilmy Mutawakkil dari Universitas Makassar (pengolahan bahan bakar ramah Iingkungan).

Pemenang II Juni Kuswanto dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (pengolahan Iimbah industri).

Best of The Best WMM 2016

Pemenang I Devi Raissa Rahmawati

Pemenang II Hendra

Best Favorit WMM 2016

Pemenang I Erik Mursidi Utomo

Pemenang II Hardin (usaha rumah ikan balerakko).