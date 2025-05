Ancol Siap Sukseskan TAFISA 2016

INFO BISNIS - Kesiapan PT Pembangunan Jaya Ancol dalam menyukseskan kegiatan The Association for International Sport for All (TAFISA) World Games 2016 ditandai dengan penandatanganan perjanjian dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diwakili Hayono Isman sebagai Ketua Panitia Penyelenggara TAFISA 2016, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol C. Paul Tehusijarana. Acara digelar pada Kamis, 30 Juni 2016, di Aula Candi Bentar Putri Duyung, Taman Impian Jaya Ancol (Tija), Jakarta.

Kompetisi olahraga masyarakat bertaraf internasional itu akan berlangsung pada 6-12 Oktober tahun ini di Tija, Jakarta. Tema besar acara tersebut kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Adapun acara pembukaan direncanakan akan digelar dengan tema “Budaya Bertemu Teknologi di Laut”, dengan desain panggung yang menghadap ke arah laut.

Terkait hal tersebut, Hayono mengungkapkan, TAFISA merupakan kegiatan indah yang diharapkan mampu mengurangi kecenderungan kekerasan yang belakangan marak terjadi, baik di Indonesia maupun dunia. “Kekerasan itu dapat dicairkan dengan kasih dan sayang yang terdapat dalam olahraga masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Paul Tehusijarana akan berupaya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan TAFISA di kawasan wisatanya. “Semoga apa yang dipersiapkan PT Pembangunan Jaya Ancol mampu memenuhi apa yang diharapkan panitia penyelenggara,” tuturnya.

Ada beberapa aspek yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Salah satunya Tija siap dijadikan tempat bagi peserta cabang olahraga tradisional TAFISA 2016. Lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan adalah Ecopark, Ecovention Building, Pasar Seni, Taman Lumba-lumba, Central Parking Tengah, Beach Pool, Ancol Lagoon, Pantai Karnaval, dan area Paintball.

Dipilihnya Tija sebagai salah satu tempat pelaksanaan TAFISA ke-6 adalah karena Tija dianggap sebagai destinasi wisata terpadu, terbesar, dan terlengkap di Jakarta. Diharapkan dapat menjadi kesempatan baik guna mempromosikan Tija dan obyek wisata lain di Jakarta ke kancah dunia.

Seperti diketahui, TAFISA resmi dibentuk di Bordeaux, Prancis pada September 1991. Pada saat itu, lebih dari 40 negara sepakat meletakkan fondasi pembentukan organisasi yang menaungi olahraga tradisional masyarakat dunia dan olahraga yang tidak dipertandingkan di Olimpiade. Kini, TAFISA terus berkembang hingga kini sebanyak 270 organisasi sport for all dari 160 negara bernaung di dalamnya. TAFISA 2016 merupakan ajang untuk memperkenalkan olahraga tradisional masyarakat Indonesia ke dunia. (*)