Bank Mandiri Raih Beragam Penghargaan untuk Layanan Cash Management

INFO BISNIS - Menyadari semakin meningkatnya kebutuhan nasabah korporasi untuk mengelola keuangan perusahaan secara efektif, efisien dan terintegrasi, Bank Mandiri terus berinovasi dalam layanan Cash Management yang ditawarkan kepada nasabahnya.

Terbukti, pada tahun 2015, Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan untuk layanan cash management dari berbagai institusi keuangan regional seperti The Asset, CFO Innovation, dan Asian Banking and Finance. Penghargaan tersebut berdasarkan atas penilaian terhadap komitmen Bank Mandiri yang terus memperkuat layanan cash management melalui variasi produk yang ditawarkan.

Pada tanggal 30 April 2015 di Hongkong, Bank Mandiri meraih penghargaan sebagai Best Cash Management Indonesia dan Best Cash Management Solution Indonesia dari The Asset. The Asset merupakan majalah keuangan terkemuka yang terbit di kawasan Asia dan menyajikan informasi keuangan dan perbankan. Sementara di ajang Wholesale Banking Awards 2015 yang diselenggarakan oleh Asian Banking & Finance pada tanggal 8 Juli 2015 di Singapura, Bank Mandiri meraih penghargaan sebagai Indonesia Domestic Cash Management Bank of The Year. Asian Banking & Finance juga merupakan majalah keuangan dan perbankan terkemuka di kawasan Asia.

Selain itu Bank Mandiri juga menerima penghargaan sebagai Best Indonesia Bank Provider of Cash Management Services di acara CFO Innovation Awards 2015 yang diadakan pada tanggal 19 November 2015 di Singapura. CFO Innovation Asia merupakan publikasi untuk top-level finance managers di sektor korporasi Asia dan China.

Seluruh penghargaan yang didapat diatas membuktikan bahwa Bank Mandiri terus menjalankan berbagai terobosan dalam memberikan solusi produk dan layanan cash management yang sesuai dengan kebutuhan bisnis nasabah, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan aman, mudah, dan cepat. (*)