BJJ Komitmen Jalankan Prinsip Kehati-hatian

INFO BISNIS - Sejak awal pendiriannya Bank Jasa Jakarta (BJJ) telah mempunyai komitmen untuk senantiasa berupaya memberikan nilai tambah bagi stakeholders dan mengelola pertumbuhan bisnis dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Selama ini BJJ telah berkembang dengan baik. Secara perlahan tapi pasti, BJJ telah berhasil membangun reputasi sebagai bank yang solid dan sehat.

“Dengan mempertahankan struktur permodalan yang kuat dan ditunjang dengan kepemimpinan, strategi dan sumberdaya manusia yang baik, menjadikan Bank Jasa Jakarta sebagai bank yang tumbuh secara berkelanjutan dan terpercaya,” ujar Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta Handrie Wirawan.

Upaya dan kerja keras yang dilakukan BJJ ini pun membuahkan hasil. Pada acara Indonesia Banking Award 2015 yang diselenggarakan Tempo Media Group bekerja sama dengan Indonesia Banking School pada Kamis, 17 September 2015 lalu, BJJ terpilih sebagai salah satu pemenang dalam kategori The Most Efficient Bank dan The Most Reliable Bank. “Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Bank Jasa Jakarta mendapatkan penghargaan dari lembaga independen atas dua kategori sekaligus, sebagai The Most Efficient Bank dan The Most Reliable Bank,” ucap Handrie.

Prestasi yang diterima ini, kata Handrie, tidak terlepas dari proses transformasi yang dilakukan dalam berbagai aspek yang telah mampu mendukung Bank Jasa Jakarta untuk senantiasa mencapai kinerja terbaiknya dan menjaga momentum pertumbuhan di masa-masa mendatang. Menurut dia, berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima ini, semakin memperkuat keyakinan manajemen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi stakeholders.

Handrie menyampaikan acara IBA ini setidaknya telah memberikan informasi penting bagi masyarakat, khususnya nasabah tentang industri perbankan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendorong bank-bank untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dan kualitas layanan ke nasabah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan/atau nasabah kepada industri perbankan. “Kegiatan semacam ini kiranya dapat dilakukan secara konsisten di masa-masa mendatang dengan tetap menjaga independensi dan kualitas penilaian, sehingga dapat menjadi tolok ukur bagi industri perbankan,” tuturnya.

Menurut Handrie, kinerja yang baik selama ini membuktikan kemampuan dan komitmen BJJ untuk melakukan transformasi dalam peta perbankan di Indonesia. Kondisi ini menjadi modal dasar bagi BJJ untuk melangkah ke depan dalam memanfaatkan potensi dan peluang bisnis perbankan yang ada untuk mencapai kinerja terbaik.

Proses transformasi Bank Jasa Jakarta akan terus berlanjut dengan membangun pondasi pertumbuhan yang kokoh dalam berbagai aspek baik perkreditan, operasional, teknologi sistem informasi, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur. Hal itu dilakukan agar dapat mengimbangi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang dan sekaligus upaya untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan perbankan yang optimal.

“Ke depan, Bank Jasa Jakarta akan terus berpedoman pada perencanaan bisnis dengan strategi yang mengutamakan peningkatan kinerja, dengan orientasi pada efisiensi dan produktivitas kerja untuk mendukung ekspansi bisnis serta peningkatan pelayanan kepada nasabah,” kata Handrie.

