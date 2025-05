INFO BISNIS - Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan baru-baru ini menyebutkan dari 13 negara utama pengimpor barang-barang non migas ke Indonesia, hanya empat negara yang nilai impornya naik dari Agustus 2015. Salah satu negara yang mencatatkan kenaikan nilai impor non migas ke Indonesia itu adalah Amerika Serikat (AS), yang naik sebesar 1,8 persen. Secara komulatif, nilai impor non migas AS ke Indonesia pada Januari - September 2015 tercatat sebesar US$ 5,57 miliar.

Pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain diperlukan saat melakukan transaksi perdagangan ke luar negeri. Seorang importir Indonesia misalnya, saat membeli barang dari seorang eksportir Amerika, maka pembayarannya harus dilakukan menggunakan mata uang Amerika atau Dollar, padahal mata uang yang berlaku bagi seorang importir Indonesia adalah Rupiah.

Untuk itu seorang importir dalam melaksanakan pembayarannya harus membeli uang Dollar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, kemudian ditransfer kepada eksportir di Amerika. Apalagi Dollar AS masih mempunyai pengaruh paling besar dalam pergerakan mata uang dunia. Sehingga, Dollar AS juga masih menjadi faktor penentu perdagangan dunia hingga kini.

Itulah sebabnya ketersediaan Dollar AS yang cukup pun sangat dibutuhkan bagi seorang importir Indonesia.



