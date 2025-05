INFO BISNIS - Produsen software antivirus asal Slovakia, ESET, merilis ESET Home Edition versi terbaru, yaitu ESET Smart Security® 9 dan ESET NOD32® Antivirus 9, pada pertengahan Oktober 2015. Dua software antivirus ini didesain ulang untuk meningkatkan performa dan kemudahan bagi pengguna. Graphical User Interface (GUI) pada versi ini sangat nyaman di mata dan terlihat apik, ringan, dan bersih, serta dipastikan compatible dengan OS Windows 10.

ESET, yang dikenal sebagai antivirus super-ringan, merancang produknya secara spesifik, yaitu ESET Smart Security 9 untuk pengguna Internet dan ESET NOD32 Antivirus 9 untuk mereka yang kebutuhan proteksinya standar, lebih sering offline, dan gamers.

Sistem proteksi berlapis (multi-layered protection) hadir pada produk ESET Smart Security 9. Perlindungan fisik dihadirkan fitur anti-theft atau perlindungan anti-maling yang sangat dibutuhkan saat laptop/notebook/PC Anda hilang.

Produk ESET Smart Security 9 memiliki fitur baru, yaitu Banking and Payment Protection, yang menjadi andalan. Fitur ini merupakan solusi yang menghadirkan keamanan bagi para nasabah bank yang memanfaatkan fasilitas Internet banking atau para konsumen belanja online yang menggunakan kartu kredit atau sistem pembayaran online lainnya. Kehadiran fitur ini pada ESET Smart Security 9 seakan menjawab kebutuhan pengguna Internet banking dan online-shoppers, khususnya di Indonesia. Sebab, dalam setahun belakangan ini, berbagai media ramai membahas hilangnya dana nasabah bank yang terjadi karena pencurian data di dunia maya. “Fitur ini akan aktif mendeteksi saat user berada di website bank yang dikunjungi. Juga memastikan, saat transaksi finansial terjadi, user berada di environment yang aman,” ujar Yudhi Kukuh, Technical Consultant PT Prosperita-ESET Indonesia.

Tidak hanya itu, ESET Smart Security 9 juga dilengkapi dengan teknologi Botnet Protection, Exploit Blocker, dan Vulnerability Shield. BOTNET digunakan pelaku kejahatan Internet dan dioperasikan kelompok yang terorganisasi. BOTNET secara luas digunakan untuk berbagai fungsi, biasanya berujung pada tindak kejahatan, dari pencurian data pribadi-perbankan, menghujani situs dengan spam, dan penipuan. Pada beberapa kasus, BOTNET juga digunakan untuk memata-matai Webcam dan memeras korban. Nah, Exploit Blocker dirancang untuk membentengi aplikasi pada yang sering dieksploitasi, seperti web browser, file PDF, e-mail, atau file-file MS Office. Vulnerability Shield bekerja untuk meningkatkan sistem deteksi pada kerentanan yang sudah diketahui pada level jaringan.

Satu lagi yang menarik dan mungkin bermanfaat untuk Anda, ESET Home Edition Versi 9 juga tersedia dalam bahasa Arab. Nantikan PROMO PELUNCURAN ESET Versi 9 di www.tokoeset.com.

