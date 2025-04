Indosat Ooredoo Raih Stellar Workplace Award 2017

INFO BISNIS - Indosat Ooredoo meraih Stellar Workplace Award 2017 sebagai Best Stellar Workplace in Innovative Engagement Program. Selain itu, Indosat Ooredoo juga mendapatkan Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment dan Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction karena mendapatkan nilai baik dan sangat baik dalam employee engagement. Penghargaan diterima Group Head Culture Transformation Indosat Ooredoo Jeremiah Ratadhi, Selasa, 31 Oktober 2017.