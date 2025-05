INFO TRAVEL - Tanpa disadari liburan panjang sudah di depan mata. Daripada hanya menghabiskan waktu di rumah, kenapa tidak pilih untuk berpetualang di negeri orang? Kalau khawatir kalau beli tiket pesawat sudah pasti membuat tabungan ludes, tidak perlu takut lagi. Dengan mengakses Wego, kamu dapat memilih tiket penerbangan yang sesuai dengan budget terbatas kamu. Tak hanya membandingkan harga pesawat, Wego juga menawarkan banyak pilihan akomodasi yang bisa disesuaikan dengan dana seadanya.

Solusi beli tiket dan menentukan penginapan telah ditentukan, sekarang tinggal tentukan destinasi liburannya. Kenapa tidak ke Melbourne Australia saja. Kenapa harus Melbourne? Karena selain tidak terlalu jauh dari Indonesia, Melbourne merupakan kota paling nyaman bagi pelancong dengan budget yang terbatas. Meskipun kurs rupiah terhadap dolar cukup memusingkan, terutama bagi seorang budget traveler. Namun di Melbourne kamu tidak perlu khawatir kehabisan dana. Kalau kamu jeli, kamu dapat mengunjungi tempat wisata gratis menggunakan kendaraan umum yang gratis pula. Jadi ada kemungkinan besar kamu dapat terhibur di Melbourne tanpa perlu mengeluarkan sepeser pun. Tidak heran Melbourne dinobatkan sebagai The Most Livable City in the World (kota ternyaman di dunia).

Kalau kamu merupakan pecinta seni, kamu dapat mengunjungi The National Gallery of Victoria yang berisi hasil karya seniman ternama dunia. Di sekitar National Gallery of Victoria, terdapat beberapa gallery seni maupun museum yang dapat kamu masuki tanpa mengeluarkan dompet. Sementara kalau karya seni urban lebih tepat untuk kamu, coba telusuri lorong-lorong di sekitar Federation Square dan nikmati ramainya grafiti indah. Kadang grafiti pinggir jalan lebih menarik dan wajib difoto dibanding lukisan indah yang terpampang di gallery.

Walapun Melbourne merupakan kota metropolis, ditengah kota ramai ini terdapat kehijauan berupa Royal Botanic Garden yang asri. Menikmati indahnya alamnya Australia tanpa harus jauh dari pusat kota. Di sini kamu dapat piknik diantara kehijauan yang begitu indah tanpa mengeluarkan sepeser pun. Akses ke Royal Botanic Garden gratis! Tersedia juga tempat untuk barbecue yang dilengkapi panggangan gas dan semua orang bebas menggunakan tanpa harus bayar. Jadi kamu cukup membawa makanan dan bisa dimasak sendiri.

Buat kalian yang gemar fotografi skyline atau pemandangan kota, tak perlu bayar mahal-mahal ke Skydeck di Eureka Tower. Kamu cukup pilih salah satu dari banyaknya rooftop bar di dalam kota yang menawarkan pemandangan antar gedung-gedung Melbourne yang mungkin belum pernah dilhat orang lain sebelumnya. Meskipun foto-foto dari skybar gratis dan tidak dilarang, kenapa tidak pesan minum dan menikmati indahnya pemandang kota Melbourne.

Keliling kota Melbourne pun tidak perlu menghabiskan banyak dana. Sistem transportasi umum di kota bisnis ini terdiri dari bis, trem dan kereta yang semua dengan harga tiket yang sangat murah. Ada pula beberapa pemberhentian trem di pusat daerah bisnis yang gratis. Kamu cukup mencari pemberhentian trem dengan logo “Free Tram Zone” dan dapat keliling dari Queen Victoria Market, menyebrang ke Victoria Harbour di Docklands, sampai ke Spring Street dan menuju Flinders Street Station maupun Federation Square.

Opsi keliling Melbourne lain yang bisa kamu coba adalah dengan menggowes sepeda. Pemerintah pusat Melbourne menyediakan tempat penyewaan sepeda umum bagi turis. Meskipun harus membayar deposit, namun 30 menit pertama gratis, jadi kamu punya cukup waktu untuk keliling ke beberapa lokasi sebelum deposit hangus. Selain menyehatkan, seru juga keliling pusat kota Melbourne dengan sepeda.

Bagaimana, masih khawatir kalau berlibur ke Melbourne di luar kemampuan keuangan kamu? Dengan mengikuti beberapa tips di atas kamu tidak perlu takut kehabisan dana, meskipun sedang berada di negeri orang lain.