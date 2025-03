LMAN: Olah Aset Negara, Dorong Kesejahteraan

INFO NASIONAL - Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN menjadi badan layanan umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diresmikan pada 2015 lalu.

LMAN berkomitmen mengelola aset negara yang idle agar dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Memiliki tanggung jawab atas aset yang terbengkalai, LMAN berupaya memaksimalkan potensi yang ada sehingga dapat berkontribusi secara finansial, non-finansial, dan sosial-ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, LMAN menggunakan pendekatan strategis dengan siklus kerja yang disebut seven cycle. Tahap pertama adalah pelaksanaan penelitian fisik untuk memetakan potensi aset, mengidentifikasi permasalahan dari sisi legalitas maupun penguasaan fisik aset, yang tentunya menjadi basis rencana pengelolaan dan optimalisasi.

Setelah itu, LMAN akan melakukan konseptualisasi lewat penelitian lanjutan dan analisis secara mendalam terkait peruntukan pemanfaatan untuk memastikan setiap aset diolah dengan prinsip highest and best use.

Tahap selanjutnya adalah pre-development yang mencakup pengamanan fisik dan aspek legal, penyelesaian tunggakan, serta rekonstruksi sehingga aset siap dioptimalkan tanpa kendala.

Dalam proses development, LMAN merancang renovasi dan konstruksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Setiap proyek dikendalikan secara ketat untuk memastikan kualitas terjaga serta penyelesaian yang tepat waktu.

Pada tahap optimalisasi, LMAN bekerja sama dengan penilai independen untuk menetapkan nilai wajar aset, melakukan validasi pasar, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Upaya ini dilakukan agar aset dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat optimal.

Pada tahap akhir, LMAN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses yang telah dilaksanakan, termasuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan serta mengidentifikasi potensi perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan aset di masa mendatang. Melalui semua tahapan terstruktur ini, setiap aset negara yang idle dapat dioptimalkan dengan tepat.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pengelolaan aset negara, LMAN terus berinovasi dalam memaksimalkan potensi aset yang dimiliki. Melalui berbagai strategi dan langkah optimalisasi, LMAN berupaya memastikan bahwa aset negara dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Dedikasi ini diwujudkan dengan penerapan sistem pengelolaan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, LMAN tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan nilai aset negara, tetapi juga mendukung dampak berganda untuk pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara luas. (*)