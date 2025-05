Merayakan Natal dan Tahun Baru 2016 di Grand Nikko Bali

INFO TRAVEL - Menjelang datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru 2016, Grand Nikko Bali telah menyiapkan beberapa menu spesial dan pertunjukan untuk menghibur para tamunya. The Shore Restaurant menjanjikan semarak Natal dengan program makan malam Joy to the World Christmas Eve Dinner, yang akan menyajikan hidangan 5-course dengan suasana pinggir pantai dan diisi performance menarik dari Christmas Fire Dance.

Berbagai hidangan favorit tersebar di teras Brasseric yang dikelilingi rumput taman rimbun yang menghadap ke Samudera Hindia. Selain menikmati hidangan dengan pemandangan pantai, para tamu juga akan dihibur dengan musik hidup dari Trio Band.

Pada Hari Natal, Christmas Day with a Carvery Night Buffet juga akan memanjakan tamu di The Shore Restaurant & Bar yang akan menyajikan menu-menu berbahan daging pilihan terbaik.

Di acara Tahun Baru 2016, Grand Nikko Bali akan memeriahkan suasana dengan menggelar pesta makan malam bertema film Frozen. Acara ini akan bertempat di MPF Ballroom yang akan diubah menjadi suasana kastil yang tertutup es. Para tamu akan dijamu dengan makan malam prasmanan yang menghadirkan beberapa station menu dengan koki berpengalaman, pertunjukan sulap, pertunjukan tari dan fortune teller hingga flash mob. Frozen Gala Dinner and Night Party ini bisa dinikmati dengan harga Rp 4.880.000 net per orang, termasuk menikmati koktail sepuasnya, lima kali menikmati minuman alkohol dan non-alkohol selama makan malam, dan minuman untuk bersulang saat pergantian tahun.

Puncak perayaan akhir tahun akan dimeriahkan oleh pertunjukan DJ dan bisa dinikmati dengan harga Rp 1.210.000 per orang, dengan menikmati minuman alkohol dan non-alkohol sepuasnya.

Malam Tahun Baru di The Shore Restaurant and Bar juga tak kalah meriah. Koktail pre-dinner akan diselenggarakan di roof top dan akan dilanjutkan dengan makan malam yang diramaikan dengan berbagai tarian sebagai hiburan.

Bila ingin merasakan pesta bernuansa Jepang, Toshi Koshi Soba, di Benkay Japanese Restaurant menyajikan aneka menu mi tradisional Jepang hasil racikan Chef Goda Katsumi.

