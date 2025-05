Oesman Sapta Terima Lifetime Achievement Award

INFO MPR - Wakil Ketua MPR DR (HC) Oesman Sapta mendapat Lifetime Achivement Award dari The Leader International Magazine. Penghargaan diberikan atas kepemimpinannya baik dalam organisasi maupun bisnis.

Penghargaan diserahkan dalam acara The Global Leadership Award (GLA) ke 6 Tahun 2016 di Hotel Pullman, Kuta, Bali, Sabtu malam, 23 April 2016. Hadir dalam penghargaan award ini Tengku Sulaiman Shah Alhaj, Tengku Panglima Diraja Selangor, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Bin Hashim.

Selain Oesman Sapta, penghargaan Lifetime Achievement juga diberikan kepada Philip Kotler (Kellogs School of Management Northwestern University), dan T.R. Zeliang (Pemerintah Nagaland).

Penghargaan Global Leadership Award diberikan kepada mereka yang menjalankan kepemimpinan bahkan dalam keadaan ekonomi global yang sedang sulit. Kepemimpinan mereka menjadi contoh praktik kepemimpinan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengucapkan terima kasih dan rasa bangga karena Global Leadership Award 2016 diadakan di Bali. "Ini sangat tepat karena kita harus bekerjasama. Tidak bisa ekonomi dibangun sendiri-sendiri," katanya.

Apalagi menghadapi MEA, lanjut Oesman, Indonesia adalah pasar yang besar karena jumlah penduduknya melebihi 250 juta jiwa. "Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pasar," ujarnya.

Menurut Oesman Sapta, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia lebih memperhatikan masalah ekonomi. "Bagaimana dari sisi ekonomi, Indonesia dan Malaysia memanfaatkan pasar yang ada," ucapnya.

Indonesia, kata Oesman Sapta, sedang membangun infrastruktur. "Presiden Joko Widodo sedang giat membangun infrastruktur. Banyak peluang investasi di sini. Silakan. Dengan infrastrktut rakyat kecil bisa hidup karena ada pekerjaan," katanya.

The Leaders International Magazine adalah majalah bisnis di Malaysia. Ada 33 kategori yang mendapat penghargaan dari majalah ini di antaranya Lifetime Achievement Awards, Master Class CEO of the Year, Master Class Brand of the Year, Emerging CEO of the Year, Women Entreprenur of the Year, International Busines and Industrial Cluster. Para pemenang datang dari berbagai negara seperti Australia, India, Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. (*)