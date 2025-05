Peningkatan Transaksi dan Pengguna, Livin' by Mandiri Raih Kinerja Positif

INFO BISNIS - Komitmen dalam menghadirkan layanan keuangan secara digital yang mudah dan terintegrasi, aplikasi Livin’ by Mandiri terus menunjukkan perannya sebagai platform finansial yang terus membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional. Hingga kuartal I 2025, pengguna terdaftar Livin’ by Mandiri terus meningkat, mencapai 30,7 juta pengguna dengan frekuensi transaksi menembus 1,1 miliar kali transaksi dan nilai transaksi mencapai Rp1.070 triliun atau tumbuh 16 persen secara year on year (YoY).