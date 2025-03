Pertamina Lampaui Target Dekarbonisasi, Komitmen Wujudkan Net Zero Emission

INFO NASIONAL - PT Pertamina (Persero) mencatat pencapaian positif dalam upaya dekarbonisasi di awal 2025. Sepanjang Januari, perusahaan berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 146.183 metrik ton CO, melampaui target 105.574 metrik ton CO.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan target dekarbonisasi tahun ini mencapai 1,6 juta metrik ton CO, naik dari 1,09 juta metrik ton CO pada 2024. "Dekarbonisasi adalah bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target Net Zero Emission 2060," ujarnya.