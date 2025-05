Smartphone 4G Canggih Mulai 99 Ribu?

INFO BISNIS - Untuk mendukung penggunaan internet yang optimal dengan handset yang mumpuni, XL mengadakan program Xtreme Lelang Gadget Deal. Program ini menawarkan Smartphone 4G super canggih yang dilengkapi dengan paket data 4G hingga 7GB + Unlimited Voice + Unlimited SMS ke semua XL. Paket bundling Smartphone 4G terdiri dari iPhone6, Xiaomi Redmi2, Asus Zenfone2, Sony Xperia M4 Aqua, dan Smarphone 4G unggulan lainnya. Bayangkan, semua Smartphone 4G bernilai jutaan hingga puluhan juta tersebut dapat dibeli dengan harga mulai dari 99 Ribu.

Hal itu tentunya sangat menarik karena hanya di dalam 1 hari, kita bisa memperoleh 20 Smartphone 4G tersebut lewat XL Xtreme Lelang Gadget Deal. Acara lelang ini akan diadakan di Xplor Senayan City pada Sabtu, 29 Agustus 2015. Lelang akan dihelat dalam empat sesi, yaitu sesi lelang spesial hanya untuk orang yang mendaftar online pada pukul 13.30-14.00, sesi pertama pada pukul 14.00-15.00, sesi kedua pada pukul 16.00-17.00, dan sesi terakhir pada pukul 19.00-20.00.

Cara mengikuti lelang ini sangat mudah. Cukup datang langsung ke XL Xplor di Senayan City. Info selengkapnya mengenai XL Xtreme Lelang Gadget Deal bisa dicek di http://hotrodgadget.xl.co.id/xtremegadgetdeal/.

Selain Xtreme Lelang Gadget Deal, akan ada Happy Hour Xtreme HotRod Gadget Deal Program pada 30 Agustus-1 September 2015. Akan ada cashback up to 1 Juta bagi pengunjung XL Center Kelapa Gading yang mengikuti permainan Box of Fortune pada waktu yang telah ditentukan. Pantau terus Facebook XL Rame untuk berbagai update seru lainnya. (*)