Terapkan Green ICT, Telkom Raih Efisiensi Lebih dari Rp 1 Triliun

INFO BISNIS - Direktur Network IT & Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Abdus Somad Arief melakukan pemadaman (shutdown) STO (Sentral Telepon Otomat) ke-84 di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu, 11 Mei 2016. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi Green Information and Communications Technology (ICT) di lingkungan Telkom.

Abdus Somad menjelaskan, pada tahun 2016 Telkom secara umum memiliki setidaknya empat program untuk menyukseskan implementasi Green ICT, yaitu Shutdown STO, Rehosting, Scrap Cable, dan penerapan Always-On Cloud. “Keseluruhan aktivitas implementasi Green ICT Telkom memberikan benefit efisiensi konsumsi energi dan penghematan biaya secara signifikan mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.

Kata Abdus Somad, program Shutdown STO adalah pemadaman sentral telekomunikasi yang merupakan lokasi beroperasinya kebanyakan perangkat sentral berbasis TDM (Time-Division Multiplexing). “Perkembangan layanan telekomunikasi dalam beberapa dekade terakhir mendorong penyesuaian teknologi. Seperti yang telah diketahui, bahwa pada era 1990-an layanan telephony mendominasi dunia telekomunikasi. Namun sejak 2010-an, trend ini bergeser kepada layanan IP (Internet Protocol), dimana telephony sudah semakin menurun,” tuturnya.

Pemadaman STO memberikan dampak luar biasa baik dari sisi efisiensi energi, beban electricity/ listrik, maupun pembebasan idle space/ruang lahan. Berdasarkan data eksekusi program di Triwulan I-2016 saja, telah dilakukan pemadaman terhadap 9 STO di Pulau Jawa. Program ini terus bergulir, dimana pada awal April 2016 Telkom melakukan pemadaman 10 STO dengan kapasitas lebih kecil di Sumatera, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara, serta Sulawesi. Rencananya pada tahun 2016 ini sebanyak 71 STO akan dipadamkan.

Program kedua adalah Rehosting yang merupakan proses re-engineering/rekayasa terhadap komponen host sentral TDM di STO melalui migrasi atau pemindahan host/induk. Rehosting ini masih berkaitan erat dengan program Shutdown STO. Karena, dengan pemindahan induk tersebut maka induk yang ditinggalkan dapat dinonaktifkan dan dipadamkan. Tahun lalu Telkom berhasil meraih efisiensi cukup signifikan dari program Rehosting dan Downgrade 15 host yang dilakukan pada Triwulan IV-2015.

Sementara Scrap Cable, merupakan program ketiga yang dilakukan dalam rangka implementasi Green ICT Telkom. Scrap Cable sendiri merupakan dampak dari pemindahan jaringan akses tembaga menjadi kabel serat optik maupun pemadaman sentral TDM. Akibat pemindahan jaringan tersebut maka terdapat residu kabel tembaga yang tidak tergunakan yang sering disebut sebagai scrap copper cable.

Program keempat wujud implementasi Green ICT Telkom 2016 adalah Always-On Cloud, yaitu layanan penyediaan resource/sumber daya yang disediakan melalui jaringan data ataupun Internet, di antaranya Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Konsep layanan yang disediakan adalah sistem yang selalu online setiap saat dan siap digunakan senantiasa selama 7x24 jam.

Abdus Somad menegaskan, melalui pelaksanaan empat Program Green ICT tersebut, Telkom secara akumulatif telah sukses meraih cost leadership yang signifikan di tahun 2015, yakni sebesar Rp 766 miliar. Sementara di tahun 2016, hingga bulan April saja Telkom telah meraih cost leadership sebesar Rp 319,22 miliar. “Angka itu diproyeksikan mampu mencapai Rp 1,018 triliun hingga akhir tahun 2016, dengan asumsi seluruh program akan terlaksana tepat waktu dan seluruh target tercapai sesuai rencana,” katanya.

