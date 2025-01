10 Perintah Eksekutif Trump yang Akan Ubah Dunia

The New Arab melihat beberapa perintah eksekutif di bawah Trump yang kemungkinan besar akan berdampak global.

Perintah eksekutif ini akan membuat AS keluar dari WHO dalam waktu 12 bulan, termasuk menghentikan semua kontribusi keuangan. Langkah ini dipandang sebagai pukulan besar bagi WHO, karena AS adalah salah satu penyokong dana terbesarnya.