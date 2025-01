Trump Menarik AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya?

TEMPO.CO, Jakarta - Baru dilantik, Senin, 20 Januari 2025, Presiden AS Donald Trump langsung memberikan kejutan kepada dunia. Dilansir Reuters, Ia menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan badan PBB tersebut untuk memerangi penyakit dan merespons keadaan darurat di seluruh dunia tanpa penyandang dana terbesarnya.

Berikut ini adalah fakta-fakta mengenai pendanaan AS untuk kesehatan global dan implikasi potensial dari langkah Trump, yang dapat diikuti dengan pemotongan lebih lanjut terhadap kontribusi internasional.

Donor Terbesar

AS menyumbang sekitar 18 persen dana untuk WHO, yang sedang berjuang untuk mengumpulkan dana untuk keadaan darurat kesehatan dari Gaza hingga Ukraina. Anggaran dua tahun badan ini untuk 2024-2025 adalah $6,8 miliar (sekitar Rp111 triliun).

Pada periode tersebut, AS mendanai 75 persen program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya dan lebih dari separuh kontribusi untuk memerangi tuberkulosis, demikian data WHO menunjukkan.

AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global terbesar di dunia, dengan menyumbangkan $15,8 miliar pada 2022, menurut Donor Tracker, sebuah platform yang melacak pendanaan pembangunan.

Traktat Pandemi

Trump juga skeptis terhadap negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global ketika ancaman kesehatan berikutnya menyerang.

Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan bahwa negara-negara seharusnya tidak "menyerahkan wewenang" kepada WHO. AS akan menghentikan negosiasi perjanjian tersebut sementara proses penarikan diri berlangsung.

Staf Jenewa

Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) telah bekerja sama dengan WHO, menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.

Ada juga sejumlah Pusat Kolaborasi WHO di Amerika.

Pengawasan Penyakit

AS, seperti halnya negara-negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

Di antaranya, kelompok ini memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan. Di luar pekerjaannya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

AIDS

AS adalah penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS.

Program ini baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun pada tahun lalu setelah adanya klaim dari kalangan konservatif bahwa beberapa penerima dana mendukung aborsi. Otorisasi tersebut akan berakhir pada Maret.

Aborsi

Pada masa jabatannya yang terakhir, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut "Kebijakan Kota Meksiko", yang mengharuskan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan aborsi atau memberikan nasihat tentang aborsi.

Dia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai "aturan lelucon global", dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok-kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memotong dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.

Vaksin

Dengan dinominasikannya Robert F. Kennedy Jr yang skeptis terhadap vaksin sebagai menteri kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi baik di dalam negeri maupun internasional menjadi tidak jelas.

Namun, selama pemerintahan Trump yang terakhir, kontribusi untuk kelompok vaksin global Gavi tetap sama seperti di bawah pendahulunya yang berasal dari Partai Demokrat dan penggantinya di Gedung Putih.

Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pemain utama kesehatan global lainnya.

Penelitian dan Tanggapan

Badan-badan kesehatan di Amerika Serikat merespons keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, serta menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan CDC.

National Institutes of Health adalah salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai pekerjaan kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi cacar air hingga Ebola.