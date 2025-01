17 Bos dan Pekerja Media Amerika Terlibat Pelecehan Seksual

3. Harvey Weinstein Karir produser Hollywood yang hebat di belakang "Shakespeare in Love," "Good Will Hunting" dan sejumlah film pemenang penghargaan hancur lebur setelah Times menerbitkan sebuah cerita pada 5 Oktober 2017 yang menyebut namanya sebagai pelaku pelecehan seksual.

Price, 50 tahun, meninggalkan perusahaan 5 hari setelah The Hollywood Reporter merinci tuduhan pelecehan yang dilakukan pada Isa Hackett, produsen program, "The Man in the High Castle." Price belum berkomentar secara terbuka mengenai tuduhan tersebut.



Baca: Simak! 13 Perilaku Seks Liar yang Pernah Dilakukan Mike Tyson