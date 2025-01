4 Ramalan Kartun The Simpsons Terwujud, Apa Saja?

TEMPO.CO , Jakarta - Akhir-akhir film serial kartun populer "The Simpsons" menjadi perhatian setelah berhasil memprediksi beberapa peristiwa masa ini seperti terlihat dari beberapa episode bertahun-tahun lalu.

Pada tahun 2000, salah satu episode film ini berjudul "Bart to the Future", yang memparodikan tentang saudara perempuan Bart, Lisa, menjadi presiden setelah "Presiden Trump." Trump ternyata menjadi Presiden AS pada 2016.