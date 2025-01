5 Kontroversi Presiden AS Donald Trump setelah Dilantik

TEMPO.CO , Jakarta - Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 AS pada Senin, 20 Januari 2025. Tak lama setelah dilantik, Trump menandatangani serangkaian perintah atau kebijakan eksekutif yang telah memicu kontroversi baik di Amerika Serikat (AS) maupun di luar negeri. Apa saja kebijakan kontroversi itu?

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memenuhi janji kampanyenya untuk menarik diri dari organisasi kesehatan dunia ( WHO ). Trump sebenarnya telah mendorong AS untuk meninggalkan organisasi kesehatan dunia itu menjelang akhir masa jabatan pertamanya pada 2020 dengan alasan penanganan pandemi Covid-19 yang gagal. Tetapi Biden membatalkan penarikan tersebut saat ia menjabat pada 2021.

Trump secara konsisten menyebut WHO sebagai boneka Beijing. Ia mengklaim bahwa badan kesehatan dunia itu lebih mendengarkan kepentingan Cina daripada melindungi kepentingan global. Trump juga mengeluhkan WHO yang terus menuntut pembayaran yang tidak adil dan memberatkan AS, jauh melebihi proporsi pembayaran yang dinilai negara lain.

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang secara efektif menarik AS dari Perjanjian Paris yang penting yang berfokus pada pengurangan emisi karbon negara-negara. Dikutip dari Majalah Time, kebijakan itu juga memerintahkan penarikan AS dari pakta iklim internasional lainnya serta komitmen keuangan apa pun yang dibuat AS untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, dan segera mencabut Rencana Keuangan Iklim Internasional AS.