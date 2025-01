Apa Alasan Donald Trump Tetapkan Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing?

"Sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan Biden yang lemah, Houthi menembaki kapal perang Angkatan Laut AS puluhan kali, melancarkan banyak serangan terhadap infrastruktur sipil di negara-negara mitra, dan menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Bab al-Mandeb lebih dari 100 kali," papar Gedung Putih dalam lembar fakta tersebut.

Perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Rabu, 22 Januari itu memerintahkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk memberikan rekomendasi agar penetapan tersebut mulai berlaku dalam waktu 30 hari.

Di bawah pemerintahan Biden, militer AS berusaha mencegat serangan Houthi untuk melindungi lalu lintas komersial dan melakukan serangan berkala untuk menurunkan kemampuan militer Houthi. Namun, serangan itu tidak menargetkan kepemimpinan kelompok tersebut.

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa AS akan bekerja sama dengan mitra regional untuk melenyapkan kemampuan Houthi, mencabut sumber dayanya "dan dengan demikian mengakhiri serangannya terhadap personel dan warga sipil AS, mitra AS, dan pelayaran maritim di Laut Merah."